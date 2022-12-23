В 2022 году пензенская санавиация помогла перевезти 75 пациентов

Санитарная авиация в Пензенской области существует уже четыре года. В этом году на нужды службы из федерального и областного бюджетов были выделены 27 миллионов рублей. Это позволило совершить 65 вылетов, в результате которых были перевезены 75 пациентов. В их числе – двое детей.

Для эвакуации пациентов используется вертолет «Ансат», оснащенный медицинским модулем. В нем есть все самое необходимое: устройство для мониторинга давления, сердечного ритма, аппарат искусственной вентиляции легких с кислородным баллоном, термоодеяло.

За год спецборт совершал вылеты не только в районы Пензенской области: некоторых пациентов доставляли в Москву и Нижний Новгород.

В следующем году на нужды санитарной авиации в Пензенской области направят езе 27 миллионов рублей.