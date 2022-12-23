Пензенцы победили на соревнованиях «Кубок стран СНГ и ШОС» по перетягиванию каната

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева поблагодарила спортсменов и тренеров за высокое представительство Пензенской области, отмечает пресс-служба министерства.

Результаты и в самом деле впечатляют.

На соревнованиях «Кубок стран СНГ и ШОС» сборная команда Пензенской области одержала победу в смешанной категории до 580 кг. «Это первый опыт участия нашей команды в международных соревнованиях. И сразу такой результат», – отметил президент региональной федерации перетягивания каната Вениамин Африканов. Он поблагодарил министерство спорта Пензенской области за поддержку и высказал уверенность в дальнейшем развитии в регионе этого компандного вида спорта.

По итогам чемпионата России спортсмены Пензенской области выиграли в женской категории до 560 кг, а также в смешанной категории до 580 кг. Команда мужчин стала третьей в категории до 720 кг.

В рамках Кубка России в женской категории до 560 кг представительницы Сурского края также одержали победу.

Кроме того, на Кубке отличилась пензенские команды в смешанной категории до 580 кг: первое место заняла сборная ГУ МЧС России региона, второе – команда «Дизель Пензенская область».

В категории свыше 720 кг среди мужчин сборная Пензенской области поднялась на вторую ступень пьедестала почета, а в категории до 720 кг команда «Дизель Пензенская область» выиграла «бронзу». В ходе встречи спортсменам, тренерам и президенту региональной федерации были вручены Благодарственные письма министерства физической культуры и спорта Пензенской области.