Сотрудники «ТНС энерго Пенза» награждены руководством региона

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В Круглом зале здания Правительства Пензенской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.

Руководители органов государственной власти Пензенской области поблагодарили энергетиков за ответственную и слаженную работу, отметив их огромный вклад в экономику и социальную жизнь региона.

«Энергетика нашей страны твердо стоит на ногах, а последние события в мире доказали, что трудно переоценить ее роль, как в жизни обыкновенного человека, так и в развитии любой отрасли» - подчеркнул Николай Симонов, председатель правительства Пензенской области.

Работников энергетической отрасли также поздравил заместитель председателя законодательного собрания Валерий Лидин:«Я хотел бы сегодня особо отметить роль тех, кто создавал эту основу – наших ветеранов, которые не только создавали крепкую и надежную базу, но и воспитали достойные профессиональные кадры, которые сегодня продолжают эти славные традиции».

В подтверждение высокой оценки труда специалистам гарантирующего поставщика электроэнергии были вручены награды: Почетные грамоты и Благодарности губернатора, Законодательного Собрания и Главного федерального инспектора по Пензенской области.