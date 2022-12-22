В Мокшане арестован убийца приятеля

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как уточняет пресс-служба регионального СК, в драке 69-летний хозяин дома нанес обидчику множественные удары ножом и топором.

После совершения убийства мужчина лег спать. Проснувшись, вынес тело жертвы на пустырь, его и свою верхнюю одежду сжег в бане.

Следователи и полицейские оперативно установили злоумышленника.

69-летний житель Мокшана задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда он заключен под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.