В Пензенской области суд рассмотрит дело водителя, перевернувшего автобус с 17 пассажирами

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

ДТП рейсового автобуса «Саранск - Пенза», под управлением превысившего скорость водителя ООО «Мордовавтотранс», произошло 1 августа 2022 года в селе Сандерки

По информации пресс-службы регионального СК, не справившись с управлением, он съехал на правую обочину проезжей части, затем выехал на встречную полосу движения, съехал на левую обочину и совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автобуса.

Находившиеся в салоне 17 пассажиров в результате ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести, двоим из них - мужчинам 1964 и 1965 годов рождения причинен тяжкий вред здоровью.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Саранска 1969 года рождения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Вину в совершении инкриминируемого деяния водитель признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.