Первый молодежный фестиваль «Огарев FEST» прошел в Саранске

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, церемония произнесения клятвы Гиппократа для 1600 студентов первых трех курсов Медицинского института. В МГУ имени Н.П. Огарева стала одним из самым зрелищных мероприятий фестиваля.

Студентов приветствовал в этот день Глава Мордовии Артём Здунов:

«Уверен, никто в мире такого солидарного принятия клятвы Гиппократа еще не видел. Вы даже не представляете, сколько в вас силы, сколько в вас мощи. Вы - борцы за добро.

Руководитель республики поздравил студентов с началом фестивального движения «Огарев FEST».

«А еще у нас есть просьба от наших с вами земляков из Луганской народной республики, - обратился Артем Здунов к участникам фестиваля. - Они очень хотели, чтобы в эти предновогодние дни мы поздравили их все вместе с наступающим Новым годом. Запишем это поздравление, которое им потом обязательно передадут».

И тысячи студентов, собравшихся на «Саранск Арене», дружно поздравили жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Приветствовали студентов в этот день также ректор вуза Дмитрий Глушко и директор Медицинского института Лариса Балыкова. Состоялось награждение преподавателей мединститута, а также победителей олимпиады для школьников и медицинских колледжей «Ученики Гиппократа».