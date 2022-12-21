За год в Пензенской области отремонтировали более 50 километров федеральных дорог

В Нижнеломовском районе обновили участок трассы М-5: здесь также изменили схему дорожной разметки, за счет чего удалось создать дополнительную полосу и разгрузить магистраль.

В Городищенском районе на той же трассе, а также на пятикилометровом участке дороги Р-208 в Белинском районе устроили защитные слои.

Также продолжались работы на участках М-5 в Нижнеломовском районе и в Белинском районе на трассе Р-208. Ремонт на этих участках рассчитан на несколько лет и будет продолжен в будущем году.

Строительство обхода Спасска на трассе М-5 «Урал» идет с опережением: планируется, что новый участок введут в эксплуатацию на год раньше — в 2023-м. На 65% готовы три строящиеся транспортные развязки.

Возведены мосты через реки Шелдаис и Студенец. В следующем году дорожники займутся их обустройством: укладкой дорожного покрытия, установкой барьерного ограждения и искусственного освещения.