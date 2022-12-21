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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 14:17

Жительница Мордовии отдала мошенникам более двух миллионов рублей, взятых ей в кредит

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В полицию Саранска обратилась 54-летняя жительница поселка Ромоданово. Женщина рассказала, что с ней связался некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Собеседник предупредил ее: кто-то пытается от ее имени взять кредит.

Мужчина посоветовал гражданке взять заем на аналогичную сумму, чтобы в будущем полученными деньгами погасить несанкционированный кредит. Гражданка доверилась незнакомцу и взяла заем в размере двух миллионов 272 тысяч рублей, перечислив эти средства по реквизитам, которые ей сообщил «представитель банка».

Напоследок собеседник женщины выведал у той информацию о наличии счетов в другом банке. Спустя некоторое время пострадавшей позвонил другой мужчина, представившийся сотрудником другой финансовой организации. В этот момент женщина поняла, что ее водят за нос, и пошла в полицию.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.