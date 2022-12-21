В пензенском драматическом театре проведут два дополнительных новогодних представления для детей

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Билеты на новогодние представления в пензенском драматическом театре быстро раскупают: как отмечают в учреждении, на некоторые даты их приобрести уже невозможно. Однако работники театра хотят подарить сказку как можно большему числу ребят.

Именно поэтому 31 декабря в театре организуют дополнительные представления для детей: они состоятся в 13:00 и 15:30. После праздничной программы с Дедушкой Морозом детям покажут спектакль «Дюймовочка».

Билеты уже в продаже.