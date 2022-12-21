Медведю Белому из пензенского зоопарка подарили пожарный рукав

Сотрудники пензенского зоопарка продолжают радовать своих питомцев всевозможными забавами. В этот раз белый медведь получил от них в подарок пожарный рукав, в который были «вплетены» кусочки красной рыбы.

Белому новая деталь интерьера в его вольере, по всей видимости, не приглянулась, поэтому хищник, несмотря на аппетитный запах, исходящий от игрушки, попытался сразу оторвать ее, но даже медвежьих сил не хватило на такое: рукав удалось лишь растянуть.

После физической активности Белый с удовольствием полакомился форелью.