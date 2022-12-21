В Пензе начали выдавать подарки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Фото: Анна МАРТЫНОВА

Гостями праздника стали 54 семьи – малоимущие, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды и другие. Их дети имеют право на получение новогодних подарков до 14 лет.

В этом году из бюджета города были выделены деньги на покупку 5142сладких кульков. Помимо этого, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области также выделило средства на приобретение 3500 подарков.

27 декабря в Пензе состоится «Новогодняя елка», на которую будут приглашены более 600 детей, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания населения города.