К ликованию школьников от досрочных каникул в Пензе решили добавить уроки осторожности

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В рамках месячника «Безопасная зима» в гости к учащимся шестых классов школы №63 пришли главный специалист Управления по делам ГОЧС города Пензы Вадим Невоструев и сотрудник специализированной пожарно-спасательной части №1 Илья Крупенко.

В игровой форме мальчишкам и девчонками рассказали основные правила безопасного поведения на водных объектах, и о том, что нужно делать, если они стали свидетелями несчастного случая на льду.

Школьникам напомнили также о запрете использования пиротехнических изделий и элементарных правилах пожарной безопасности.