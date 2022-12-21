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НовостиОбщество21 декабря 2022 8:22

К ликованию школьников от досрочных каникул в Пензе решили добавить уроки осторожности

Ребятам напомнили об элементарной осторожности во время зимнего отдыха
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В рамках месячника «Безопасная зима» в гости к учащимся шестых классов школы №63 пришли главный специалист Управления по делам ГОЧС города Пензы Вадим Невоструев и сотрудник специализированной пожарно-спасательной части №1 Илья Крупенко.

В игровой форме мальчишкам и девчонками рассказали основные правила безопасного поведения на водных объектах, и о том, что нужно делать, если они стали свидетелями несчастного случая на льду.

Школьникам напомнили также о запрете использования пиротехнических изделий и элементарных правилах пожарной безопасности.