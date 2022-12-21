В Сердобске угрозы мужа прижатой за шею к дивану 29-летней супруге привели к уголовному делу

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, 29-летняя женщина пояснила, после её возвращения от родственников домой муж начал высказывать недовольство слишком поздним ее возвращением.

В ходе конфликта мужчина взял её за шею и, прижав к дивану, стал угрожать физической расправой. Женщине удалось вырваться. После чего она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.