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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 18:33

На миллион 250 тысяч оштрафован судом в Мордовии врач-психиатр

За взятку 25 тысяч рублей он выдал 20-летнему местному жителю, имеющему психическое заболевание, положительное заключения медицинского обследования
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы регионального СК, весной 2021 года 66-летний обвиняемый, занимая должность врача-психиатра одного из медицинских учреждений Мордовии, за 25 тысяч рублей подготовил справку об отсутствии у мужчины медицинских противопоказаний на управление транспортными средствами, что послужило основанием для получения им водительского удостоверения.

По материалам оперативных сотрудников в отношении врача СУ СКР по РМ было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда ему назначено наказание - 120 часов обязательных работ и штраф в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей.