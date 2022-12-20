На миллион 250 тысяч оштрафован судом в Мордовии врач-психиатр

По информации пресс-службы регионального СК, весной 2021 года 66-летний обвиняемый, занимая должность врача-психиатра одного из медицинских учреждений Мордовии, за 25 тысяч рублей подготовил справку об отсутствии у мужчины медицинских противопоказаний на управление транспортными средствами, что послужило основанием для получения им водительского удостоверения.

По материалам оперативных сотрудников в отношении врача СУ СКР по РМ было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда ему назначено наказание - 120 часов обязательных работ и штраф в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей.