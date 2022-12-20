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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 18:19

В Пензе водолазы обнаружили погибшим юношу катавшегося на водоеме на коньках

Тело молодого человека сегодня достали из реки Сура водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра недалеко от домов по улице Бумажников
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, на прошлой неделе юноша приехал к родственникам в Пензу из Сосновоборска.

Поздно вечером 13 декабря он катался на коньках на водоеме, через некоторое время перестал выходить на связь, в связи с чем родственник обратился в правоохранительные органы.

По факту смерти 18-летнего молодого человека следственным отделом по Железнодорожному району Пензы регионального СК проводится доследственная проверка.

При первоначальном осмотре каких-либо видимых повреждений на теле погибшего не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти юноши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.