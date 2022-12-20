ФНС напоминает: обязанность по уплате налогов должна быть исполненной

1 декабря 2022 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц: земельного и транспортного налогов, налога на имущество физических лиц за 2021 год.

Своевременное поступление земельного налога и налога на имущество физических лиц в местные бюджеты и транспортного налога в бюджет Пензенской области является залогом наиболее полной и качественной реализации социальных программ в нашей области.

Если Вы являетесь собственником недвижимого имущества, в том числе земельных участков, а также транспортных средств, Вам необходимо проверить наличие задолженности по налогам или наличие незавершенных исполнительных производств.

Налогоплательщики смогут получить информацию о своей задолженности посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц, размещенного на сайте ФНС России. Кроме того, информацию о задолженности по налогам можно узнать непосредственно в налоговом органе. Тем, кто не согласен с начисленной суммой налога или обнаружил ошибки в начислении налога (в том числе по объектам налогообложения) следует обратиться в налоговый орган.

Наличие незавершенных исполнительных производств можно проверить на сайте службы судебных приставов.

В случае неисполнения законной обязанности по уплате налогов граждан ждет ряд неприятных последствий. Помимо пени за каждый день просрочки платежа, необходимо будет уплатить судебные расходы, в том числе государственную пошлину (не менее 200 рублей), исполнительский сбор (не менее 1 000 рублей).

Наступает пора новогодних каникул и во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с запретом на выезд, Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Пензы рекомендует налогоплательщикам физическим лицам убедиться в отсутствии задолженности и при необходимости исполнить установленные законом обязанности.