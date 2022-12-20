Инспекторы ДПС из Мордовии помогли иностранцу, застрявшему на дороге

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Старший инспектор ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» Дмитрий Чимбилеев и стажер Владислав Галкин помогли иностранцу, застрявшему на дороге рядом с поселком Тургенево. В фуре, которой управлял гражданин Турции, закончилось топливо. Инспекторам удалось выяснить это при помощи онлайн-переводчика.

Однако даже после того, как правоохранители привезли горючее, машина не завелась. Инспекторы вызвали на место автомеханика, который обнаружил неисправность, после чего водитель смог продолжить движение.

Уезжая, мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.