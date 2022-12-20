Олег Мельниченко внёс предложение начать школьные каникулы с 21 декабря

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, губернатор отметил напряжённую обстановку с сезонными заболеваниями.

«У нас объективно сложно складывается ситуация с заболеваемостью несовершеннолетних в учебных заведениях», - констатировал глава региона.

Зампредседателя правительства – министр здравоохранения Вячеслав Космачев пояснил, что с учётом ситуации в выходные дни, приходится отмечать ухудшение эпидситуации – как по ковиду, так и по гриппу: заболеваемость ОРВИ и гриппом за последние четыре дня увеличилась на 46 процентов. На прошлой неделе две трети заболевших составляли дети.

Министр образования Алексей Комаров привёл сведения о том, что в 88 учебных заведениях на карантин закрыты 414 классов. В 17-ти дошкольных образовательных учреждениях закрыты 42 группы. Всего на карантине находятся 18 образовательных организаций – 14 школ и 4 детских сада.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор внёс предложение – отпустить детей на школьные каникулы раньше срока, со среды 21 декабря.

«Считаю, что это мера обоснованная, если мы не отправим детей на каникулы сейчас, в ближайшие дни заболеваемость прогнозируемо увеличится ещё больше», - подытожил Олег Мельниченко.