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НовостиЭкономика20 декабря 2022 6:17

Сахарные заводы Пензенской области выработали 230 тысяч тонн сахара

Пензенцам, а также жителям других регионов можно не тревожиться – проблем с сахаром точно не будет
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в регионе собрано около 2,2 млн. тонн сахарной свеклы. Ее средняя урожайность в хозяйствах составляет 405 ц/га.

На сегодняшний день сахарными заводами Пензенской области от сельхозтоваропроизводителей принято 2 млн тонн сахарной свеклы в первоначально оприходованном весе, произведено сахара свыше 230 тыс. тонн.

Всего из урожая 2022 года планируется выработать сахара свыше 300 тыс. тонн.