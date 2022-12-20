Сахарные заводы Пензенской области выработали 230 тысяч тонн сахара

Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в регионе собрано около 2,2 млн. тонн сахарной свеклы. Ее средняя урожайность в хозяйствах составляет 405 ц/га.

На сегодняшний день сахарными заводами Пензенской области от сельхозтоваропроизводителей принято 2 млн тонн сахарной свеклы в первоначально оприходованном весе, произведено сахара свыше 230 тыс. тонн.

Всего из урожая 2022 года планируется выработать сахара свыше 300 тыс. тонн.