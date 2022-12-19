В Мордовии в авариях 18 декабря погибли два человека один получил травмы

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

В 15 часов напротив дома №12 на бульваре Горшкова 34-летний водитель автомашины «Киа Рио» совершил наезд на 86-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Пешеход с различными травмами доставлялась в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ», оказана медицинская помощь, отпущена домой. Водитель трезв.

В 19 часов 5 минут на 39 км (+900м) подъезд го Саранск от автодороги ФАД М-5 «УРАЛ» 54-летний водитель автомашины «ГАЗ Соболь» совершил выезд на сторону автодороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной «ДАФ».

В результате ДТП 58-летний пассажир автомашины «ГАЗ Соболь» от полученных травм скончался на месте происшествия, назначены экспертизы.

Водитель автомашины «ГАЗ Соболь» госпитализирован в ГБУЗ «Торбеевская ЦРБ», взята кровь на анализ. Водитель автомашины «ДАФ» трезв.

В 19 часов 45 минут на 33 км (+760 м) подъезд го Саранск от автодороги ФАД М-5 «УРАЛ» 33-летний водитель автомашины «Мазда 3» (только за превышение скорости в 2022 году привлекался 32 раза) совершил наезд на 62-летнего пешехода, двигавшегося в попутном направлении по ходу движения автомашины.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, назначены экспертизы. Водитель трезв.