Два пензенских проекта названы победителями конкурса в сфере национальных отношений

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Экспертная комиссия рассмотрела 492 заявки и выбрала 25 победителей. Среди них 2 организации из Пензенской области.

В номинации «Лучшие практики СО НКО и инициативных групп» победителем стало частное учреждение «Историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» (Белинский район) с проектом «Старинное мордовское село Даньшино - территория возрождения и развития».

С проектом «Научно-образовательный комплекс «Этножурналистика» представители Пензенского госуниверситета одержали победу в номинации «Лучшие практики бюджетных учреждений,Домов дружбы народов и Домов национальностей».

Победители будут приглашены для участия, награждения и презентации своих проектов на Общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», которая запланирована на июнь 2023 года.