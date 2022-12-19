Сотрудники уголовного розыска установили пензенца, укравшего 68 тысяч руб. из лотка банкомата

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Еще чуть позже, возможно, он вспомнил и подходившего перед ним к банкомату молодого человека и даже представил, как переживает он сейчас о потерянных деньгах.

Увы, сентиментальность была отброшена, и очарованный хрустом халявных банкнот в карманах мужчина отправился их тратить. А также – прямым ходом к совершению уголовно-наказуемого деяния.

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Пензе была установлена причастность к краже жителя Пензы 1984 года рождения.

Злоумышленник рассказал, что потратил похищенные денежные средства на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.