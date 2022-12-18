В Мордовии полицейские напоминают о запрете использования БПЛА

Оно требует от внешнего пилота заблаговременное проведение регистрационных и согласовательных мероприятий, отмечает пресс-служба МВД РМ.

За нарушение правил использования воздушного пространства (ст. 11.4 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность (на граждан до 50 тысяч рублей).

В текущем году было выявлено два факта несанкционированного запуска беспилотников.

10 ноября текущего года подписан и вступил в законную силу Указ Главы Республики Мордовия № 314-УГ «О реализации Указа Президента РФ от 19 октября 2022 г. № 757, который запрещает использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Мордовия, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами госвласти, подведомственными им организациями, иными предприятиями и организациями – по договору с органами госвласти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций.

МВД республики предостерегает граждан от проведения незаконных полетов в период новогодних и рождественских праздников.