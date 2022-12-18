В Мордовии следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в селе Пушкино

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

А говорят, что снаряд в одну и ту же воронку не попадает…

Сообщение об обнаружении тела 59-летнего мужчины после тушения пожара в его доме в селе Пушкино Кадошкинского района поступило в Ковылкинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Мордовия утром 17 декабря.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, при осмотре места происшествия данных, указывающих на насильственный характер смерти погибшего, не обнаружено. Несколькими днями ранее в доме у мужчины уже было возгорание, которое он потушил самостоятельно.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств гибели мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.