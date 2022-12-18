СМИ увидели в визите Владимира Путина в штаб СВО знак скорого наступления на Украину

Сетевое издание govoritmoskva.ru приводит высказывание The New York Times

«Осенью Путин сосредоточился на решении экономических вопросов в стране. Встреча в пятницу показала, что он переключился во внешнюю политику».

Президент в конце недели посетил объединённый штаб родов войск, участвующих в спецоперации, где заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и командующего Объединённой российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергея Суровикина.

КСТАТИ

Укронацисты комментируют информацию The New York Times о попытке Киева устроить покушение на Валерия Герасимова

govoritmoskva.ru пишет о том, что Алексей Арестович подтверждает попытку покушения Киева на главу Генштаба России

Как уточняется, якобы это произошло во второй половине апреля или в мае в Изюме Харьковской области.

Так советник главы офиса президента Украины прокомментировал информацию The New York Times о том, что Киев пытался убить Валерия Герасимова.

«Давай откроем страшную тайну. Он был в Изюме, и мы били по Герасимову. Было такое», - сказал Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесён в реестр иноагентов). По его словам, ВСУ «накрыли штаб», где был Герасимов, но тот «успел отъехать чуть раньше».

Накануне The New York Times опубликовала материал о попытке покушения на начальника Генштаба России. Газета не уточняла, куда именно планировал отправиться Валерий Герасимов. По информации издания, о визите знал Вашингтон, но американские чиновники сначала скрыли информацию от Киева, а когда узнали о планах атаки - попытались отговорить от неё.