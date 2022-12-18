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НовостиНедвижимость18 декабря 2022 6:51

В Пензе завершается строительство крытого катка

В спортсооружении уже установлены борта ледового поля
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, строительство крытого ледового катка в Пензе – на финишной прямой.

Ход завершающих работ на объекте 17 декабря проверили первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, министр физической культуры и спорта Евгения Бочкарева, представители администрации города.

Работа на объекте продолжается в круглосуточном режиме. Установлены борта ледового поля и холодильное оборудование, продолжается установка системы вентиляции.

«Цель - завершить работы в установленные сроки и выполнить их качественно», – отметил Олег Ягов.

Напомним, строительство крытого ледового катка в Пензе выполняется в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».