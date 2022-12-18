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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 6:24

За кражу игровой приставки несовершеннолетнему пензенцу грозит до двух лет лишения свободы

Ночью, оплатив администратору стоимость аренды приставки, юноша играл в компьютерном клубе,когда оплаченное время истекло, он спрятал приставку у себя под верхней одеждой и, прихватив джойстики, покинул заведение
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области

Похищенные вещи молодой человек сдал по договору комиссии в один из ломбардов Саранска.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, опросив очевидцев случившегося и изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался, несовершеннолетний житель Пензы.

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.