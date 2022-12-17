В Пензенскую детскую больницу имени Н.Ф. Филатова поступило новейшее оборудование

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Как отмечает пресс-служба министерства здравоохранения региона, в дополнение к ним закупили 2 новых монитора, которые помогают следить за состоянием пациента во время наркоза, отслеживать его гемодинамику, концентрацию анестезиологических газов во время анестезии.

«Аппараты имеют модуль газоанализа, т.е мы можем контролировать концентрацию анестетика, которую подаем пациенту во время анестезии, тем самым производить верную дозировку препарата», - поясняет заведующий отделением анестезиологии и реанимации Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Денис Исаев.

Если до этого в больнице использовались более простые модели наркозно-дыхательных аппаратов, то есть врачам приходилось буквально в уме рассчитывать все показатели, то современное оборудование делает это автоматически на экране.

«Все в комплексе помогает нам максимально безопасно проводить анестезии у пациентов разных возрастов, включая новорожденных, - отмечает Денис Исаев. - Оборудование помогает не передозировать внутривенные анестетики и ингаляционные препараты, чтобы наркоз был более плавный и щадящий, а выход из него - максимально комфортный для пациента».