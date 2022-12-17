В микрорайоне Заря подготавливают площадку для строительства школы

Напоминаем вам, что в микрорайоне Заря планируется построить восемь домов для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Первый дом уже введен в эксплуатацию. Жители микрорайона не раз обращались к властям с просьбой построить в Заре школу.

На этой неделе был заключен контракт с компанией ООО «Пензагорстройзаказчик». На территории будущей школы на 1100 мест расположится стадион, внутренний дворик, несколько спортплощадок.

- Строительство домов и школы будет вестись параллельно. Рабочей силы и времени на реализацию такого масштабного проекта достаточно, - отметил начальник Управления капитального строительства города Пензы Вадим Астафьев.

Срок сдачи школы запланирован на сентябрь 2024 года.