В пензенской клинической больнице им. Захарьина появился современный томограф

Приобретенный томограф позволяет обследовать любых пациентов, независимо от их веса.

- С его помощью мы сможем делать КТ-коронарографию и КТ-перфузию головного мозга, – поясняет руководитель регионального сосудистого центра Дмитрий Максимов.

Перед установкой аппарата в помещении был сделан капительный ремонт.

- Работы велись согласно требованиям СанПина с организацией технологических и монтажных проемов для прокладки силовых кабелей, - отмечает главный врач Клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина Андрей Кибиткин.