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НовостиЗдоровье17 декабря 2022 11:24

В пензенской клинической больнице им. Захарьина появился современный томограф

Оборудование стоимостью почти 60 миллионов рублей было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Приобретенный томограф позволяет обследовать любых пациентов, независимо от их веса.

- С его помощью мы сможем делать КТ-коронарографию и КТ-перфузию головного мозга, – поясняет руководитель регионального сосудистого центра Дмитрий Максимов.

Перед установкой аппарата в помещении был сделан капительный ремонт.

- Работы велись согласно требованиям СанПина с организацией технологических и монтажных проемов для прокладки силовых кабелей, - отмечает главный врач Клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина Андрей Кибиткин.