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НовостиСпорт17 декабря 2022 9:24

В Пензе состоялось открытие зимнего спортивного сезона

В торжественной церемонии на ледовой арене ДС«Рубин» приняли участие председатель комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков, председатель общественного совета проекта «Детский спорт» Дмитрий Беляков
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Почетные гости вручили командам спортивный инвентарь. Благодарностями были отмечены тренеры и преподаватели спортивных и общеобразовательных школ города, - отмечает пресс-служба администрации Пензы.

По окончании открытия восемь дворовых и школьных команд приняли участие в соревнованиях по хоккею с мячом.

По итогам турнира победу одержала команда школы №75/62, второе место заняла команда многопрофильной гимназии №4 «Ступени», третье место у команды центра образования №1.

Призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.