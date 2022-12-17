В Пензе состоялось открытие зимнего спортивного сезона

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Почетные гости вручили командам спортивный инвентарь. Благодарностями были отмечены тренеры и преподаватели спортивных и общеобразовательных школ города, - отмечает пресс-служба администрации Пензы.

По окончании открытия восемь дворовых и школьных команд приняли участие в соревнованиях по хоккею с мячом.

По итогам турнира победу одержала команда школы №75/62, второе место заняла команда многопрофильной гимназии №4 «Ступени», третье место у команды центра образования №1.

Призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.