Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем Екатерину Константиновну Ныркову

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Добрые слова и пожелания Артема Здунова ветеран приняла с искренней улыбкой, букет оценила: «Очень красивый!», - отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

За чашкой чая ветеран рассказала руководителю региона, как жили и трудились, не покладая рук, люди в военные годы.

Не обошла стороной война и 19-летнюю уроженку села Нечаевка Кочкуровского района Екатерину Ныркову.

Труженица тыла Екатерина Константиновна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Она принимала участие в строительстве Сурского оборонительного рубежа. Строительная бригада состояла, в основном, из женщин, их силами возводились укрепления из окопов, землянок и огневых точек. Тяжелый труд и условия, в которых приходилось жить, вспоминает с ноткой грусти.

Позже в годы войны Екатерина Константиновна освоила совершенно не женскую профессию – стала бригадиром пути на узловой станции Куйбышевской железной дороги в родном селе. Это было ей под силу, ведь шла война…

Уже в мирное время женщина работала на Саранском пеньковом комбинате. 42 года Екатерина Ныркова посвятила прядильному делу, в котором стала настоящим профессионалом.

Екатерина Константиновна живо вспоминает события дней минувших, следит за нынешней ситуацией в стране и мире. Глава республики подарил юбилярше новый телевизор.