В Мордовии следователи разбираются в причинах гибели на пожаре жителя села Русский Шебдас

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как отмечает пресс-служба регионального СК, по предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Жилой дом в селе Русский Шебдас Рузаевского района загорелся днем 15 декабря.

Тело 63-летнего мужчины, проживавшего в жилище, было обнаружено после тушения пожара.

По данному факту следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по РМ организовано проведение доследственной проверки.

При осмотре тела погибшего, а также места происшествия признаков, указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не обнаружено.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.