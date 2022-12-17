В Мордовии следователи разбираются в причинах гибели на пожаре жителя села Русский Шебдас

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Как отмечает пресс-служба регионального СК, по предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Жилой дом в селе Русский Шебдас Рузаевского района загорелся днем 15 декабря.
Тело 63-летнего мужчины, проживавшего в жилище, было обнаружено после тушения пожара.
По данному факту следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по РМ организовано проведение доследственной проверки.
При осмотре тела погибшего, а также места происшествия признаков, указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не обнаружено.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего возгорания.
По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.