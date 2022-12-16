В гостях, вступившись за женщину, пензенец нанес хозяину квартиры тяжелые травмы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, все произошло в доме по улице Ватутина в Пензе вечером 17 октября во время распития спиртного в гостях у знакомого.

Хозяин сделал замечание гостье не курить в квартире. И в конфликт вмешался обвиняемый.

Он нанес потерпевшему не менее 25 ударов руками и ногами, а затем обрушил на голову жертве телевизор.

Вместе с женщиной злоумышленник ушел из квартиры.

Пострадавший скончался в машине «скорой» от полученной травмы живота с повреждением внутренних органов.

Следственным отделом по Первомайскому району СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе следствия 43-летний житель Пензы содержался под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.