Cвязать свою дальнейшую жизнь с Пензенской областью выразили желание 100 эвакуированных из Донбасса и Украины семей

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Он уточнил, что из резервного фонда регионального правительства были выделены дополнительные средства на временное размещение и питание граждан, эвакуированных их зоны проведения специальной военной операции.

По информации пресс-службы регионального правительства, всего Пензенская область приняла более 3,5 тыс. человек. Сегодня в пунктах временного размещения проживает 2035 человек. Из них 899 женщин, 584 ребёнка и 417 пожилых людей. Главы почти всех семейств сейчас находятся в зоне СВО.

«Мы обеспечили прибывших в наш регион всем необходимым. Дети устроены в школы и детские сады. Все прошли диспансеризацию, получают необходимую медицинскую помощь. Пожилые люди поставлены на диспансерный учёт. Несколько людей получили высокотехнологичную медпомощь – им проведены достаточно сложные операции, то есть наши врачи спасли им жизни», - отметил губернатор.

Из тех эвакуированных взрослых, кто пожелал работать, трудоустроено 618 человек.

Во взаимодействии с общественными организациями, жители ПВР обеспечиваются необходимой сезонной одеждой и обувью. Организован досуг эвакуированных – с ними занимаются – проводят семинары, мастер-классы. Организуются посещения наших объектов культуры и спорта.

В настоящее время более 100 семей с детьми выразили желание связать свою дальнейшую жизнь с Пензенской областью.

Олег Мельниченко пояснил, что большая часть из них сейчас живет и трудится на территории Пензенского, Мокшанского и Нижнеломовского районов, а также в Пензе.