В Пензе на проспекте Строителей обустроили новые пешеходные зоны

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Пресс-служба администрации города напоминает, что в середине ноября текущего года была завершена реконструкция участка на проспекте Строителей – от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки «Заря» с примыканием к федеральной дороге М-5 «Урал».

После введения объекта в эксплуатацию поступали обращения от граждан в части обустройства дополнительных элементов улично-дорожной сети. Просьбы жителей были рассмотрены с учетом обеспечения безопасности дорожного движения, и на ряде участков подрядная организации провела необходимые работы.

При выявлении каких-либо строительных недочетов подрядчик будет устранять их в рамках гарантийных обязательств.