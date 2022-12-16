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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 13:56

Гонщик, разбивший в Кузнецком районе насмерть девочку, приговорен к семи годам колонии

Пьяный 23-летний водитель разогнал «Приору» на встречке до 180 км/ч и после наезда на металлическое ограждение упал на автомобиле в водосточный канал
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмеает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, трагедия произошла ночью 15 мая 2022 года.

После падения автомобиля 14-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия. 23-летний молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сиденье, получил тяжелую травму головы.

Еще две девушки 16 и 18 лет получили телесные повреждения средней степени тяжести.

Приговором суда жителю Городищенского района назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

В пользу матери погибшей девочки судом взыскано возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей, в пользу пострадавшего молодого человека – 450 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.