Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 декабря 2022 11:02

Пензенские полицейские задержали иностранку, планировавшую распространять наркотики на территории региона

Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В ноябре 35-летняя уроженка одной из соседних республик приехала в Пензенскую область и была задержана прямо на автовокзале сотрудниками полиции. При обыске у женщины обнаружили несколько пакетов с неизвестным веществом, которое экспертиза позже определила как метадон.

Задержанная рассказала, что наркотики забрала из тайника в Балашихе, а в Пензу привезла их для дальнейшего распространения.

По факту возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под стражу.