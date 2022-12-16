Пензенские полицейские задержали иностранку, планировавшую распространять наркотики на территории региона

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В ноябре 35-летняя уроженка одной из соседних республик приехала в Пензенскую область и была задержана прямо на автовокзале сотрудниками полиции. При обыске у женщины обнаружили несколько пакетов с неизвестным веществом, которое экспертиза позже определила как метадон.

Задержанная рассказала, что наркотики забрала из тайника в Балашихе, а в Пензу привезла их для дальнейшего распространения.

По факту возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под стражу.