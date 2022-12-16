Следователи Нижегородской области разыскивают без вести пропавшую Кристину Потапову

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК РФ по Нижегородской области разыскивается без вести пропавшая Потапова Кристина Юрьевна 23 августа 1994 года рождения.

В мае текущего года она ушла из квартиры в доме по улице Афанасьева в Нижнем Новгороде, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид около 25-30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы длинные, светлые.

Была одета в полупальто клетчатое светло-коричневого цвета, футболку белого цвета с черным принтом, темные джинсы, кроссовки.

Следственные органы обращаются с просьбой к лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Кристины Потаповой или обстоятельствах её безвестного исчезновения, сообщить об этом по телефонам 8(8412) 63-64-96 или 02.