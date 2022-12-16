Новая промостраница поможет разобраться, что такое Единый налоговый счет

На официальном сайте ФНС России размещена промостраница «Единый налоговый счет (ЕСН)», которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах и преимуществах перехода на новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый счет, а именно:

- что такое Единый налоговый счет;

- для чего нужен ЕНС;

- как заполнить платежку на уплату ЕНП;

- сроки уплаты и представления налоговой отчетности;

- уведомление об исчисленных суммах.

Нововведения вступают в силу с 1 января 2023 года и предусмотрены Федеральным законом от 14.07.2022 №263-ФЗ «О введении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые – больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка на сервис «Часто задаваемые вопросы», в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике. Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.