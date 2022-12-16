Жителям Пензенской области напоминают о профилактике гриппа и ОРВИ

Помимо роста числа заболевших ОРВИ и обычным гриппом, в области зарегистрированы и несколько пациентов с так называемым «свиным гриппом».
В связи с этим специалисты управления Роспотребнадзора напоминают жителям региона о правилах профилактики. Их соблюдение позволит свести к минимуму возможность заражения.
- на предприятиях и в организациях соблюдать масочный режим;
- отстранять от работы/учебы лиц, имеющих признаки заболевания, соботнико из «группы риска» перевести на удаленный режим работы;
- принимать витамины;
- систематически проводить влажную уборку помещений.