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НовостиЗдоровье16 декабря 2022 9:45

Жителям Пензенской области напоминают о профилактике гриппа и ОРВИ

Ситуацию по заболеваемости в регионе специалисты характеризуют как напряженную
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Помимо роста числа заболевших ОРВИ и обычным гриппом, в области зарегистрированы и несколько пациентов с так называемым «свиным гриппом».

В связи с этим специалисты управления Роспотребнадзора напоминают жителям региона о правилах профилактики. Их соблюдение позволит свести к минимуму возможность заражения.

- на предприятиях и в организациях соблюдать масочный режим;

- отстранять от работы/учебы лиц, имеющих признаки заболевания, соботнико из «группы риска» перевести на удаленный режим работы;

- принимать витамины;

- систематически проводить влажную уборку помещений.