Жителям Пензенской области напоминают о профилактике гриппа и ОРВИ

Помимо роста числа заболевших ОРВИ и обычным гриппом, в области зарегистрированы и несколько пациентов с так называемым «свиным гриппом».

В связи с этим специалисты управления Роспотребнадзора напоминают жителям региона о правилах профилактики. Их соблюдение позволит свести к минимуму возможность заражения.

- на предприятиях и в организациях соблюдать масочный режим;

- отстранять от работы/учебы лиц, имеющих признаки заболевания, соботнико из «группы риска» перевести на удаленный режим работы;

- принимать витамины;

- систематически проводить влажную уборку помещений.