В пункты размещения жителей Донбасса в Пензенской области привезли новую партию книг

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, библиомобиль Лермонтовки посетил санатории имени В. В. Володарского и «Берёзовая роща», гостиницу «Ласточка», а также поселок Леонидовка.

Спросом у взрослых пользуется художественная литература, особенно детективы, а также литература справочного и энциклопедического характера.

Дети всегда ждут книжки с красочными картинками и учебные издания. В этот раз книжные полки пополнили более 120 экземпляров различных изданий.

Литературные собрания мобильно-библиотечных пунктов обновляются еженедельно. Кроме книг, на стеллажах размещены QR-коды, с помощью которых можно воспользоваться электронными ресурсами библиотеки, а также ознакомиться с планом библиотечных мероприятий.