В Пензенской области в 4 раза выросло число записей на приём к врачу через сайт госуслуг

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«В октябре этого года на территории субъекта стартовал «пилот», целью которого является достижение максимальной доступности для пациентов записи на приём к врачам для оказания первичной медико-санитарной помощи», - сообщил заместитель министра здравоохранения Пензенской области Дмитрий Зиновьев.

По информации пресс-службы регионального минздрава, в пилотном проекте участвуют медицинские организации, имеющие прикреплённое население, в их состав входят 56 территориально обособленных подразделения, а также две стоматологические поликлиники.

«Самостоятельная запись на приём к врачам в Пензенской области возможна с помощью портала госуслуг, регионального сайта пенза-доктор.рф, либо путём личного обращения в регистратуру, в контакт-центр, или через инфомат, а также по направлению медработника», - уточнила начальник отдела организации медпомощи и санаторно-курортного дела минздрава Пензенской области Наталья Тюгаева.

«Пилотом» утверждён перечень из 14 врачебных специальностей, к которым должна быть обеспечена самостоятельная запись пациентов.

«За счёт ряда организационных решений, принятых в ходе реализации проекта, необходимо будет «найти» возможность для записи дополнительно не менее 55 тыс. человек в неделю, - отметила Наталья Юрьевна.

В настоящее время к работе в кабинетах неотложной медицинской помощи привлечены фельдшеры, часть из которых допущена к выдаче листков временной нетрудоспособности.

Напомним, параллельно с реализацией «пилота», с 1 октября для жителей области на ЕПГУ доступна обновлённая форма записи на приём к врачу.

«На сегодняшний день с ее использованием количество записей на приём к врачу выросло в 4 раза, - констатировала Наталья Тюгаева.