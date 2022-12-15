Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье15 декабря 2022 13:11

В Пензенской области в 4 раза выросло число записей на приём к врачу через сайт госуслуг

О реализации пилотного проекта «Внедрение методических рекомендаций по организации записи на приём к врачу» представители минздрава региона рассказали на брифинге в среду, 14 декабря
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«В октябре этого года на территории субъекта стартовал «пилот», целью которого является достижение максимальной доступности для пациентов записи на приём к врачам для оказания первичной медико-санитарной помощи», - сообщил заместитель министра здравоохранения Пензенской области Дмитрий Зиновьев.

По информации пресс-службы регионального минздрава, в пилотном проекте участвуют медицинские организации, имеющие прикреплённое население, в их состав входят 56 территориально обособленных подразделения, а также две стоматологические поликлиники.

«Самостоятельная запись на приём к врачам в Пензенской области возможна с помощью портала госуслуг, регионального сайта пенза-доктор.рф, либо путём личного обращения в регистратуру, в контакт-центр, или через инфомат, а также по направлению медработника», - уточнила начальник отдела организации медпомощи и санаторно-курортного дела минздрава Пензенской области Наталья Тюгаева.

«Пилотом» утверждён перечень из 14 врачебных специальностей, к которым должна быть обеспечена самостоятельная запись пациентов.

«За счёт ряда организационных решений, принятых в ходе реализации проекта, необходимо будет «найти» возможность для записи дополнительно не менее 55 тыс. человек в неделю, - отметила Наталья Юрьевна.

В настоящее время к работе в кабинетах неотложной медицинской помощи привлечены фельдшеры, часть из которых допущена к выдаче листков временной нетрудоспособности.

Напомним, параллельно с реализацией «пилота», с 1 октября для жителей области на ЕПГУ доступна обновлённая форма записи на приём к врачу.

«На сегодняшний день с ее использованием количество записей на приём к врачу выросло в 4 раза, - констатировала Наталья Тюгаева.