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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 12:23

В Мордовии суд рассмотрит дело поджигателя патрульного автомобиля ГИБДД

Решив, что ранее при составлении протокола обронил свой телефон в салоне, пьяный мужчина вечером 3 октября взломал дверные замки у стоявшего у здания ОГИБДД патрульного авто
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы МВД РМ, не найдя телефон, мститель разлил из канистры масло и поджег бумагу на переднем сидении.

Убедившись, что произошло возгорание внутренней отделки салона, мужчина с места преступления скрылся.

Следственным отделом ММО МВД России «Ковылкинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя г. Ковылкино, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.