Более ста пензенских школьников приняли участие в первых «уроках дзюдо»

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Федерация дзюдо Пензенской области принимает участие в реализации образовательного проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс».

Как отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, в рамках проекта для младшеклассников на уроках физкультуры проводят занятия по дзюдо. В течение десяти уроков дети получают возможность попробовать свои силы в новом для себя виде спорта и изучить основы единоборства.

В программе занятий специально-подготовительные упражнения и игры, обучение самостраховке при падении и знакомство с этикетом.

Уроки адаптированы к школьной программе по физкультуре и проводятся под руководством и контролем сертифицированных специалистов. Реализуется проект на базе средней общеобразовательной школы № 19 Пензы. Здесь уже состоялись «уроки дзюдо», в которых приняли участие более ста ребятишек.

Завершающим этапом этих занятий станет экзамен, в рамках которого ребята покажут, чему научились, благодаря проекту «Мой первый пояс».