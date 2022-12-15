МФЦ Кузнецкого района признали лучшим в Пензенской области

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в мероприятии приняли участие министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов, руководители МФЦ региона, управления Росреестра по Пензенской области и Пенсионного фонда России.

В рамках семинара обсудили вопросы взаимодействия Росреестра и Пенсионного фонда с МФЦ, реализацию приоритетных проектов, направленных на развитие МФЦ, а также перспективные направления повышения качества оказания услуг населению.

«В Пензенской области функционируют 33 офиса МФЦ и 233 подразделения в удаленных сельских поселениях. Они оказывают гражданам и юридическим лицам более 400 видов государственных и муниципальных услуг, - отметил Алмаз Хакимов. - МФЦ работает по принципу «единого окна».

Это существенно упрощает процедуру получения услуг, делает ее прозрачной и востребованной пензенцами, которые в 2022 году посредством региональных МФЦ получили порядка 1,5 млн услуг».

На семинаре состоялось награждение победителей регионального конкурса МФЦ

Победителем конкурса признан МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кузнецкого района». В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» – Надежда Коровашкина, ведущий специалист МФЦ Кузнецка.

Благодарственными письмами были отмечены лучшие сотрудники сети МФЦ Пензенской области.