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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 6:09

В Пензенской области выясняются обстоятельства убийства защищавшего сожительницу мужчины

50-летний подозреваемый заключен под стражу. С его слов, потерпевший первым схватил нож, а он отобрал и нанес несколько ударов в область груди
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как уточняет пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, конфликт в компании распивавших спиртное знакомых в одном из сел Мокшанского района произошел 29 ноября 2022 года из-за сожительницы убитого.

Со слов обвиняемого, его оппонент первым схватил нож, а он отобрал его и нанес несколько ударов в область груди потерпевшего.

Мужчина от полученных колото-резаных ранений скончался на месте происшествия.

50-летний житель Мокшанского района задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда он заключен под стражу.

Уголовное дело расследуется Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Орудие преступления – нож изъят следователем в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз.