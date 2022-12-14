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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 13:57

В Мордовии госпитализирован водитель автомобиля «Лада», опрокинувшегося после съезда в кювет

ДТП произошло 13 декабря на 12 км (+300 м) автодороги г. Рузаевка – г. Ковылкино
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

31-летний водитель автомашины «ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направлении и совершавшей поворот налево автомашиной «ЛАДА-211540».

После столкновения «ЛАДА» съехала в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Ее 37-летний водитель госпитализирован в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ». 33-летняя женщина - пассажир «Лады» бригадой СМП доставлялась в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ», оказана медицинская помощь, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.

По результату освидетельствования водитель автомашины «ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН» трезв (0,000 мг/л), у водителя автомашины «ЛАДА- 211540» взята кровь на анализ.