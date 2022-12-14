Медучреждения Пензенской области получили еще 16 машин

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Ключи от транспорта накануне представителям учреждений передал губернатор Олег Мельниченко. Новые машины оснащены всем самым необходимым.

- До конца 2025 года Пензенская область получит еще 90 автомобилей, - отметил глава региона. – Средства на эти цели выделят из федерального бюджета.

Полученные накануне машины будут задействованы в сельской местности.

- Я верю, что каждая из этих автомашин спасет много человеческих жизней, - подчеркнул губернатор.