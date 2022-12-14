Метель и снегопад стали причинами пробок по всей Пензе

Поездку в центр города пока лучше отложить. (скриншот «Яндекс.Карт»)

На дороге, как ехать с улицы Карпинского на Западную поляну, несколько фур забуксовали на подъеме, в результате чего движение на данном участке застопорилось.

Другая грузовая машина застряла на горе рядом с торгово-экономическим колледжем. Фура перекрыла собой полторы полосы.

Согласно данным «Яндекс.Карт», движение в центре города также затруднено: большая часть магистралей в районе ЦУМа и областного правительства помечены желтым, а то и красным цветом.

Уважаемые водители: ситуация на дорогах непростая. Соблюдайте осторожность и скоростной режим!